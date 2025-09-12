Рязань
В Рязанской области пенсионера осудят за избиение человека
Отмечается, что 66-летний житель Милославского района в ходе конфликта со знакомым нанес ему множественные удары кулаком в область головы. По данным прокуратуры, мужчина уже был судим ранее. Ему грозит один год ограничения свободы или до шести месяцев ареста. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в мировой суд.

