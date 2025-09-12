В Рязанской области открылось восемь новых ФАПов
В Рязанской области открылось восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале. ФАПы расположены в селах Сараевского, Шацкого, Спасского и Скопинского районов, а также в округах Сасовском и Ряжском. Все пункты оснащены современным оборудованием и необходимыми материалами. Особое внимание уделено кадрам: новые ФАПы полностью укомплектованы специалистами. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в этом году планируется открыть 22 подобных учреждения в 12 муниципалитетах.
Фото: телеграм-канал Павла Малкова