В Рязани состоится ретро-парад автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ТЦ «Марко Молл».
Мероприятие состоится 20 сентября на парковке возле ТРЦ «Марко Молл». Организатором выставки выступит клуб
Гости мероприятия смогут увидеть коллекцию редких автомобилей. Отмечается, что в одной ретро-локации будут соседствовать легендарные ГАЗ М-20 «Победа», ГАЗ М-21, Lincoln, Buick, Ford, BMW и Mercedes.
Помимо выставки, рязанцев ждет турнир по винтажным играм, мастерская автомоделирования, зона видеоигр, зажигательный сет от диджея и масштабный розыгрыш призов, главным из которых станет смартфон iPhone 16 Black.
Парад начнется в 12:00. Вход свободный. Более подробнее о предстоящем мероприятии по
Возрастное ограничение 0+