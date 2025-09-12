В Рязани председатель ТСН присвоила себе более 300 тысяч, которые жильцы собирали на хозяйственные нужды

По данным полиции, 45-летняя рязанка, являющаяся председателем товарищества собственников недвижимости, самовольно ежемесячно завышала собственную заработную плату. На собраниях жильцов вопрос утверждения данной статьи затрат не поднимался. Выяснилось, что за 4 года женщина несанкционированно получила 343 тысячи 944 рубля, которые члены ТСН сдавали на различные хозяйственные нужды. Возбуждено уголовное дело.