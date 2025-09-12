Рязань
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
3 часа назад
261
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 2025 18:09
1 672
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
4 399
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 852
В Рязани после капремонта открылся детский сад № 20
В Рязани после капремонта открылся детский сад № 20. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Детский сад открыли 11 сентября. Отмечается, что капитальный ремонт здания производили в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья».

В обновленному детскому саду появилась учебная лаборатория, современный спортивный и музыкальный залы, бассейн, групповые и спальные комнаты.