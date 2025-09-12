В Рязани после капремонта открылся детский сад № 20
Детский сад открыли 11 сентября. Отмечается, что капитальный ремонт здания производили в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья». В обновленному детскому саду появилась учебная лаборатория, современный спортивный и музыкальный залы, бассейн, групповые и спальные комнаты.
