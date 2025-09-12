В России предложили проверять на алкоголь артистов перед выступлениями
С инициативой выступил Виталий Милонов. Он предложил проверять всех звёзд перед сценой алкотестером. По его словам, даже за маленький «выхлоп» нужно лишать прав на выступление на полтора года.
В России предложили проверять на алкоголь артистов перед выступлениями. Об этом пишет «Лента. ру».
С инициативой выступил Виталий Милонов. Он предложил проверять всех звёзд перед сценой алкотестером.
По его словам, даже за маленький «выхлоп» нужно лишать прав на выступление на полтора года.