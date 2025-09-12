В России предложили пересмотреть страховые условия для матерей

В России предложили пересмотреть страховые условия для матерей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

По его словам, действующие правила несправедливы. На данный момент в страховой стаж засчитывается только 1,5 года ухода за одним ребенком, независимо от того, сколько детей родилось одновременно. Предлагаемая поправка предусматривает включение в стаж по 1,5 года за каждого ребенка. Это означает, что за двойняшками будет учитываться 3 года ухода, за тройняшками — 4,5 года и так далее.

Отмечается, что периоды ухода за каждым младенцем будут складываться в общий стаж в соответствии с их фактической продолжительностью. При этом количество пенсионных баллов, начисляемых за этот период, останется прежним: за первого ребенка — 1,8 балла в год, за второго — 3,6 балла, а за третьего и последующих детей — по 5,4 балла, которые будут зачисляться на индивидуальный лицевой счет родителя.