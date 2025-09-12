В России хотят запретить использование пальмового масла в детском питании

Отмечается, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров могут негативно влиять на здоровье детей. Предполагается, что пальмовое масло запретят использовать в продуктах, предназначенных для питания в образовательных учреждениях, учреждениях соцзащиты, организациях отдыха детей и их оздоровления. По словам депутатов, норма распространится на готовые блюда, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию.

В России хотят запретить использование пальмового масла в детском питании. С соответствующим предложением выступили глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и глава думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, передало 12 сентября РИА Новости.

