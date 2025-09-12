В поселке Никуличи завершились ремонтные работы на улице Нефтезаводской
Об этом сообщила администрация Рязани. 11 сентября состоялась приемка обновленного дорожного участка, в которой приняли участие депутаты, представители городской администрации, подрядной организации и активисты местного ТОС. Ремонт был выполнен в рамках программы поддержки местных инициатив и включает укладку 380 метров асфальтового покрытия и установку 56 метров барьерного ограждения. Обновленная дорога стала результатом активного сотрудничества с жителями поселка. В дальнейшем планируется продолжение совместной работы по реализации и контролю новых проектов, направленных на улучшение инфраструктуры Никуличей.
Фото: Администрация Рязани