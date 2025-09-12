Рязань
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 2025 18:09
1 645
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
4 209
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 815
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 341
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
По словам главы ведомства Сергея Кравцова, дети должны делать уроки не более 3,5 часов, согласно утвержденному стандарту. Также кроме максимального единого времени есть нормы для каждого класса. «Продолжительность выполнения домашних заданий составляет: в 1 классе — не более 1 часа, во 2-3 классах — не более 1,5 часов, в 4-5 классах — не более 2 часов, в 6-8 классах — не более 2,5 часов, в 9-11 классах — не более 3,5 часов», — рассказал Кравцов. Отмечается, что сроки согласованы с Роспотребнадзором на основании возраста каждого ребенка.

В Минпросвещения РФ определили время выполнения домашней работы школьниками. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

По его словам, дети должны делать уроки не более 3,5 часов, согласно утвержденному стандарту.

Также кроме максимального единого времени есть нормы для каждого класса.

«Продолжительность выполнения домашних заданий составляет: в 1 классе — не более 1 часа, во 2-3 классах — не более 1,5 часов, в 4-5 классах — не более 2 часов, в 6-8 классах — не более 2,5 часов, в 9-11 классах — не более 3,5 часов», — рассказал Кравцов.

Отмечается, что сроки согласованы с Роспотребнадзором на основании возраста каждого ребенка.