В Минпросвещения РФ определили время выполнения домашней работы школьниками

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, дети должны делать уроки не более 3,5 часов, согласно утвержденному стандарту. Также кроме максимального единого времени есть нормы для каждого класса. «Продолжительность выполнения домашних заданий составляет: в 1 классе — не более 1 часа, во 2-3 классах — не более 1,5 часов, в 4-5 классах — не более 2 часов, в 6-8 классах — не более 2,5 часов, в 9-11 классах — не более 3,5 часов», — рассказал Кравцов. Отмечается, что сроки согласованы с Роспотребнадзором на основании возраста каждого ребенка.

