Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
18°
Сбт, 13
17°
Вск, 14
20°
ЦБ USD 85.66 0.74 12/09
ЦБ EUR 99.74 -0.08 12/09
Нал. USD 84.50 / 84.30 12/09 16:55
Нал. EUR 99.15 / 99.99 12/09 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
3 часа назад
260
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 2025 18:09
1 672
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
4 398
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 852
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Центробанке сообщили о снижении инфляции до 6%
Годовая инфляция в России снизится до 6-7% уже в этом году, а в следующем вернётся к уровню около 4%, сообщили в ЦБ в пятницу, 12 сентября. По состоянию на 8 сентября показатель составлял 8,2%. Регулятор отметил, что проинфляционные риски сейчас преобладают над дезинфляционными. В релизе указали, что дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса. Также подчеркнута значимость геополитической напряжённости как фактора неопределённости. Отдельно сообщается, что, по данным холдинга «Ромир», на прошлой неделе средний чек в магазине составил 910 рублей, что на 11,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Годовая инфляция в России снизится до 6-7% уже в этом году, а в следующем вернётся к уровню около 4%, сообщили в ЦБ в пятницу, 12 сентября. По состоянию на 8 сентября показатель составлял 8,2%.

Регулятор отметил, что проинфляционные риски сейчас преобладают над дезинфляционными. В релизе указали, что дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса. Также подчеркнута значимость геополитической напряжённости как фактора неопределённости.

Отдельно сообщается, что, по данным холдинга «Ромир», на прошлой неделе средний чек в магазине составил 910 рублей, что на 11,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.