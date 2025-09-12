В Центробанке сообщили о снижении инфляции до 6%

Годовая инфляция в России снизится до 6-7% уже в этом году, а в следующем вернётся к уровню около 4%, сообщили в ЦБ в пятницу, 12 сентября. По состоянию на 8 сентября показатель составлял 8,2%. Регулятор отметил, что проинфляционные риски сейчас преобладают над дезинфляционными. В релизе указали, что дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса. Также подчеркнута значимость геополитической напряжённости как фактора неопределённости. Отдельно сообщается, что, по данным холдинга «Ромир», на прошлой неделе средний чек в магазине составил 910 рублей, что на 11,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Годовая инфляция в России снизится до 6-7% уже в этом году, а в следующем вернётся к уровню около 4%, сообщили в ЦБ в пятницу, 12 сентября. По состоянию на 8 сентября показатель составлял 8,2%.

Регулятор отметил, что проинфляционные риски сейчас преобладают над дезинфляционными. В релизе указали, что дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса. Также подчеркнута значимость геополитической напряжённости как фактора неопределённости.

Отдельно сообщается, что, по данным холдинга «Ромир», на прошлой неделе средний чек в магазине составил 910 рублей, что на 11,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.