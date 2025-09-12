Ушел из жизни фотограф команды «Спартак» Александр Ступников

Фотограф московского «Спартака» Александр Ступников ушел из жизни на 41-м году. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы клуба. По информации, Ступников скоропостижно скончался у себя дома, готовясь к работе на очередной матч команды, которой он посвятил более 15 лет своей профессиональной деятельности. В клубе выразили глубокую скорбь по поводу утраты, отметив, что трагедия шокировала всех сотрудников. Александра Ступникова назвали замечательным человеком, уникальным профессионалом и надежным другом. Его вклад в клуб и преданность делу навсегда останутся в памяти всех, кто знал его.

Фото: Telegram-канал «ФК „Спартак-Москва“»