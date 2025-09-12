Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин

Олимпийский чемпион 1996 года по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС. Причина смерти спортсмена пока не известна. Федерация тяжелой атлетики России выразила соболезнования родным и близким Андрея Ивановича, отметив: «Скорбим вместе с вами». Чемеркин стал известен как чемпион Олимпиады-1996 и бронзовый призер Олимпиады-2000. В его спортивной карьере значатся четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира, а также восемь мировых рекордов в весовой категории свыше 108 кг.

Стоит отметить, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. Однако в конце 2023 года МОК решил разрешить участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных спортсменов, при этом медали этих атлетов не будут учитываться в неофициальном медальном зачете.

Фото: Белоусов Виталий/ТАСС