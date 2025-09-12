Туры для россиян в Египет стали выгоднее, чем в Турцию
Таким образом, популярный у путешественников курорт Анталья сместился на второе место. В Турции стоимость проживания в четырехзвездочном отеле варьируется от €100 до €220. В то же время в Шарм-эль-Шейхе за аналогичный уровень комфорта предлагают цены около €90-€130. Такая разница делает Египет особенно привлекательным для туристов, стремящихся к экономичному отдыху.
Туры для россиян в Египет стали выгоднее, чем в Турцию. Об этом сообщила газета Ekonomim.
