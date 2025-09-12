Телефонные аферисты обманули рязанца на 1,7 миллиона рублей

Житель одного из районных центров стал жертвой телефонных мошенников, потеряв более 1,7 миллиона рублей после двухдневного общения с ними. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Всё началось с телефонного звонка, в котором незнакомец представился сотрудником интернет-магазина и попросил назвать проверочный код. Вскоре мужчина получил сообщение о взломе своего аккаунта на «Госуслугах» и поверил, что его учетная запись использовалась для оформления доверенности на чужое лицо. После этого ему позвонил лжеправоохранитель, который убедил рязанца срочно перевести все свои сбережения на «безопасный счет». Поверив мошенникам и опасаясь потерять контроль над своими средствами, пострадавший выполнил инструкции и перевел более 1,7 миллиона рублей на указанные реквизиты.
В настоящее время следственные органы возбудили уголовное дело по данному факту.