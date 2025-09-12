Рязань
Советский суд Рязани переедет в здание на улице Ленина
Советский районный суд переедет в здание на улице Ленина 16 сентября. Информация об этом написана на сайте суда.

Согласно объявлению, с 16 сентября 2025 года Советский районный суд города Рязани будет располагаться на улице Ленина, дом № 37.

Из-за переезда может быть задержка по получению актуальной информации на сайте. Также прием заявлений в приемной суда на время переезда с 16 сентября по 26 сентября 2025 года осуществляться не будет, предупредили в пресс-службе.

Ранее на улице Ленина располагался Областной суд. Он переехал в новое здание в 2021 году.

Советский районный суд Рязани переехал в здание таможни в 2018 году.