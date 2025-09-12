Рязанцы рассказали, сколько времени проводят за рабочими переписками

Рязанцы рассказали, сколько времени проводят за рабочими переписками. Об этом пишет сервис SuperJob.

Согласно исследованию, 46% компаний создают чаты только в популярных мессенджерах, 35% — в общих и корпоративных платформах, а 9% — только в корпоративных. При этом 20% организаций считают приемлемым отвечать в них на сообщения в течение получаса.

В среднем такие чаты отнимают 27% рабочего времени. 14% респондентов тратят на них более 50%.

Большинство опрошенных (69%) считают, что мессенджеры полезны для работы. Однако среди тех, кто использует чаты более половины рабочего времени, польза заметна лишь у 62%, а вред — у 21%. В то же время среди тех, кто тратит на переписку до 10% времени, лишь 8% считают мессенджеры помехой.