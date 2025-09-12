Рязанцев предупредили о массовых рейдах Госавтоинспекции
В пятницу, 12 сентября, инспекторы будут выявлять граждан, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. На одном участке дороги будут останавливать максимальное количество транспортных средств. Жителей попросили сообщать в ГАИ о нарушениях ПДД.
Рязанцев предупредили о массовых рейдах Госавтоинспекции. Информацию разместила пресс-служба регионального ведомства.
В пятницу, 12 сентября, инспекторы будут выявлять граждан, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.
На одном участке дороги будут останавливать максимальное количество транспортных средств.
Жителей попросили сообщать в ГАИ о нарушениях ПДД.