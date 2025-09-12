Рязанцам спрогнозировали заморозки в ночь с 12 на 13 сентября
В субботу будет переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1…6°С, местами у поверхности почвы возможны заморозки −2…−0°С; днем столбики термометров покажут отметки 15…20°С.
Рязанцам спрогнозировали заморозки в ночь с 12 на 13 сентября. Информацию разместил региональный ЦГМС.
