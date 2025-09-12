Россиянам спрогнозировали цены на сахар в 2026 году

По словам эксперта, на сезон 2025-2026 годов, ожидается увеличение производства сахара благодаря благоприятным условиям для выращивания свеклы в 2025 году. Это, в свою очередь, будет способствовать стабильному уровню стоимости продукта. На 8 сентября средние потребительские цены за килограмм сахара снизились на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 72,85 рубля. Падение связано полной самообеспеченностью России сахаром.

Россиянам спрогнозировали цены на сахар в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.

По его словам, на сезон 2025-2026 годов, ожидается увеличение производства сахара благодаря благоприятным условиям для выращивания свеклы в 2025 году. Это, в свою очередь, будет способствовать стабильному уровню стоимости продукта.

На 8 сентября средние потребительские цены за килограмм сахара снизились на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 72,85 рубля. Падение связано полной самообеспеченностью России сахаром.