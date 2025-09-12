Россиян предупредили об активности агрессивных насекомых
Специалисты заявили, что осень — это пора, когда в жилых помещениях могут завестись мухи-жигалки. Там отметили, что внешне насекомое похож на обычную комнатную муху, их можно отличить по острому хоботку, более широким крыльям и серому окрасу с темными вкраплениями. Такие насекомые, по данным экспертов, агрессивны и являются активными кровососами. Отмечается, что укус такой мухи вызывает сильное раздражение и напоминает след, оставленный комаром.
Россиян предупредили об активности агрессивных насекомых. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Специалисты заявили, что осень — это пора, когда в жилых помещениях могут завестись мухи-жигалки. Там отметили, что внешне насекомое похож на обычную комнатную муху, их можно отличить по острому хоботку, более широким крыльям и серому окрасу с темными вкраплениями. Такие насекомые, по данным экспертов, агрессивны и являются активными кровососами.
Отмечается, что укус такой мухи вызывает сильное раздражение и напоминает след, оставленный комаром.
Фото: GigaChat