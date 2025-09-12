Россиян предупредили о шестидневных магнитных бурях
Ранее сообщалось, что геомагнитные возмущения 5 класса ожидаются 13 и 14 сентября. На портале уточнили, что действие магнитной бури продолжится 15 сентября и затянется с небольшим ослаблением и «передышкой» на сутки 17 сентября, а затем вновь наберет свою силу и продержится до вечера 18 числа. Метеозависимых граждан призвали быть внимательными к своему здоровью.
