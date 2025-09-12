Россиян предупредили о росте цен на фоне снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки Центробанком РФ может привести к удорожанию импортных товаров. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Марию Долгову. Она пояснила, что уменьшение ставки отразится на ценах с некоторой задержкой, тогда как курс рубля изменится значительно быстрее. Эксперт отметила, что именно колебания курса национальной валюты в конечном счёте повлияют на рост стоимости ввезённой техники и продуктов. При этом до прилавков импортные товары доберутся в разное время, поэтому ценники обновятся не сразу.

Снижение ключевой ставки Центробанком РФ может привести к удорожанию импортных товаров. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Марию Долгову.

Она пояснила, что уменьшение ставки отразится на ценах с некоторой задержкой, тогда как курс рубля изменится значительно быстрее.

Эксперт отметила, что именно колебания курса национальной валюты в конечном счёте повлияют на рост стоимости ввезённой техники и продуктов. При этом до прилавков импортные товары доберутся в разное время, поэтому ценники обновятся не сразу.