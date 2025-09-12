Российские военные взяли под контроль Новопетровское в Днепропетровской области
Новопетровское освободили подразделения группировки российских войск «Восток». Также за прошедшую неделю они установили контроль над селами Хорошее и Сосновка Днепропетровской области. По данным оборонного ведомства, на данном направлении Украина потеряла свыше 1640 военнослужащих, танк, 18 боевых бронемашин, 68 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.
