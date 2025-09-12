Пьяный пожилой рязанец украл из магазина пиво и неоновые вывески

В полицию обратился директор торговой точки в Новомичуринске и рассказал о пропаже товаров и имущества. По его словам, работник пришел утром на смену и увидел разбитую дверь. Выяснилось, что украдены три бутылки пива и три неоновые вывески: с названием магазина и надписями «Открыто» и «Закрыто». Полицейские нашли злоумышленника, который спал в машине недалеко от магазина. Оказалось, что 64-летний местный житель причастен к преступлению. Зачем взял вывески, пенсионер объяснить не смог. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.

Пьяный пожилой рязанец украл из магазина пиво и неоновые вывески. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился директор торговой точки в Новомичуринске и рассказал о пропаже товаров и имущества. По его словам, работник пришел утром на смену и увидел разбитую дверь. Выяснилось, что украдены три бутылки пива и три неоновые вывески: с названием магазина и надписями «Открыто» и «Закрыто».

Полицейские нашли злоумышленника, который спал в машине недалеко от магазина.

Оказалось, что 64-летний местный житель причастен к преступлению. Он выпивал вечером и когда закончилось спиртное, решился на кражу. Зачем взял вывески, пенсионер объяснить не смог.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.