Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
7 часов назад
368
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
1 696
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
4 612
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 890
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Прокуратура решила проблемы с ЖКХ жителей Заречного
В августе 2025 года первый заместитель прокурора области Антон Шумский посетил Скопинский район с рабочим визитом, где провел встречу с жителями села Заречное. В ходе встречи обсудили актуальные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пишет пресс-служба прокуратуры региона. По итогам личного приема Антон Шумский дал указание и. о. Скопинского межрайонного прокурора организовать незамедлительные надзорные мероприятия и принять меры прокурорского реагирования. В результате вмешательства прокуратуры в Заречном были проведены работы по санитарной обрезке аварийных деревьев, а также восстановлено уличное освещение.

Фото: прокуратура Рязанской области