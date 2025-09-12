Прокуратура решила проблемы с ЖКХ жителей Заречного
В августе 2025 года первый заместитель прокурора области Антон Шумский посетил Скопинский район с рабочим визитом, где провел встречу с жителями села Заречное. В ходе встречи обсудили актуальные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пишет пресс-служба прокуратуры региона. По итогам личного приема Антон Шумский дал указание и. о. Скопинского межрайонного прокурора организовать незамедлительные надзорные мероприятия и принять меры прокурорского реагирования. В результате вмешательства прокуратуры в Заречном были проведены работы по санитарной обрезке аварийных деревьев, а также восстановлено уличное освещение.
Фото: прокуратура Рязанской области