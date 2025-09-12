Польша перебросит 40 тыс. солдат к границе России и Белоруссии

Об этом заявил замглавы минобороны Польши Цезарий Томчик. По его словам, переброска войск к границам станет «адекватным ответом» на начало российско-белорусских военных учений «Запад-2025». «Именно с этого [с военных учений] начался конфликт на Украине. Поэтому польские военные к этому готовятся. В ближайшие дни на границе будет около 40 тыс. наших военнослужащих», — сказал он. Ранее Польша обвинила РФ в запуске беспилотников на их территорию. В Минобороны России ответили, что дальность отечественных дронов не позволила бы им долететь до Польши.

