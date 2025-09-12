Рязань
Организаторы «Подбелки» поздравили с победой группу MangoStarr
Директор РЗН. инфо Антон Михайлов и продюсер фестиваля Дмитрий Гавердовский вручили вокалисту группы Александру Кострову главный приз. Лидер коллектива поделился, что группа всегда охотно выходит на сцену фестиваля уличных музыкантов «Подбелка». Перед выступлением коллектив заметил, что так же, как и три года подряд, голоса распределились таким образом, что MangoStarr были «ноздря в ноздрю» с другой командой. По словам музыканта, в этом не было ничего нового, а победа была очень неожиданной.

Организаторы «Подбелка-2025» поздравили с победой группу MangoStarr. Директор РЗН. инфо Антон Михайлов и продюсер фестиваля Дмитрий Гавердовский вручили вокалисту группы Александру Кострову главный приз.

Лидер коллектива поделился, что группа всегда охотно выходит на сцену фестиваля уличных музыкантов «Подбелка». Перед выступлением коллектив заметил, что так же, как и три года подряд, голоса распределились таким образом, что MangoStarr были «ноздря в ноздрю» с другой командой. По словам музыканта, в этом не было ничего нового, а победа была очень неожиданной.

«Мне кажется, что только здесь зрителю можно пробежаться по нескольким сценам и увидеть очень разнообразный авторский материал исполнителей. Думаю, по фото можно понять, насколько мы были удивлены. Это произошло сразу же после нашего выступления: я спустился со сцены, чтобы выдохнуть, глотнуть воды, перекурить, и тут же нас вновь вызвали — было неожиданно», — вспомнил Александр Костров.

Вокалист также поблагодарил зрителей за выбор.

«Мы очень рады, что будем хэдлайнерами любимого фестиваля в следующем году», — отметил он.

Группа сформировалась зимой 2013 года, как сайд-проект вокалиста Александра Кострова. Репертуар MangoStarr менялся несколько раз. Коллектив пел каверы англоязычной сцены и авторского хард-рока. В последнее время они взяли курс на исполнение хитов русского рока.

Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» проводится с 2011 года в дни празднования Дня города. Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2025» — агентство РЗН. Инфо, мероприятие прошло при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Ранее был опубликован фоторепортаж с мероприятия и кадры с фотозоны.