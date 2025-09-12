Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
18°
Вск, 14
20°
Пнд, 15
21°
ЦБ USD 84.38 -1.28 13/09
ЦБ EUR 99.33 -0.41 13/09
Нал. USD 84.50 / 84.30 12/09 18:25
Нал. EUR 99.15 / 99.99 12/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
Вчера 13:27
462
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
1 714
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
4 730
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 908
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На избирательном участке в Сасове заметили барина с барышней
12 сентября, в первый день выборов в Сасове, на избирательном участке № 577 избирателей встречали барин с барышней. Об этом пишет ИД «Пресса». «Работники культуры сначала проголосовали на своих участках, а затем пришли сюда в купеческих костюмах, чтобы порадовать избирателей и членов комиссии. На многих участках Сасовского округа культработники будут петь, читать стихи и выходить в нарядах, создавая праздничную атмосферу выборов», — отметила председатель участка Елена Фролова.

12 сентября, в первый день выборов в Сасове, на избирательном участке № 577 избирателей встречали барин с барышней. Об этом пишет ИД «Пресса».

"Работники культуры сначала проголосовали на своих участках, а затем пришли сюда в купеческих костюмах, чтобы порадовать избирателей и членов комиссии. На многих участках Сасовского округа культработники будут петь, читать стихи и выходить в нарядах, создавая праздничную атмосферу выборов", — отметила председатель участка Елена Фролова.

Фото: ИД «Пресса»