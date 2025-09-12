На избирательном участке в Сасове заметили барина с барышней
12 сентября, в первый день выборов в Сасове, на избирательном участке № 577 избирателей встречали барин с барышней. Об этом пишет ИД «Пресса». «Работники культуры сначала проголосовали на своих участках, а затем пришли сюда в купеческих костюмах, чтобы порадовать избирателей и членов комиссии. На многих участках Сасовского округа культработники будут петь, читать стихи и выходить в нарядах, создавая праздничную атмосферу выборов», — отметила председатель участка Елена Фролова.
Фото: ИД «Пресса»