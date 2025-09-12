Мошенник под видом работника Росфинмониторинга обманул рязанку на полмиллиона

Девушке позвонил неизвестный, который представился работником «Росфинмониторинга». Мужчина пояснил, что мошенник по поддельной доверенности пытается оформить на ее имя кредит. Собеседник убедил женщину взять «зеркальные» кредиты на максимальную сумму, якобы для того, чтобы опередить аферистов и предотвратить незаконные операции. Потерпевшая выполнила указания мошенника и перевела через банкомат на указанный «безопасный» счет 472 тысячи рублей. Позже рязанка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

