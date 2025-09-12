Минюст РФ пополнил реестр иноагентов писателем, журналистами и проектом

Минюст России внес в реестр иностранных агентов писателя Эдуарда Тополя*, журналистов Ирину Бороган* и Сергея Куропова*, а также активистку Ирину Шумилову* из Костромы и проект «Обманутый россиянин"*. Эдуард Тополь, известный писатель и сценарист, эмигрировал из СССР в 1978 году и проживает в Израиле. В Минюсте отмечают, что он распространял недостоверную информацию о российских властях и выступал против военной операции на Украине. Ирина Бороган — журналистка и исследовательница российских спецслужб, сотрудничала с иностранными СМИ и организациями, признанными нежелательными в России. *Внесены в реестр иноагентов

Минюст России внес в реестр иностранных агентов писателя Эдуарда Тополя*, журналистов Ирину Бороган* и Сергея Куропова*, а также активистку Ирину Шумилову* из Костромы и проект «Обманутый россиянин"*.

Эдуард Тополь, известный писатель и сценарист, эмигрировал из СССР в 1978 году и проживает в Израиле. В Минюсте отмечают, что он распространял недостоверную информацию о российских властях и выступал против военной операции на Украине.

Ирина Бороган — журналистка и исследовательница российских спецслужб, сотрудничала с иностранными СМИ и организациями, признанными нежелательными в России.

*Внесены в реестр иноагентов

Фото: Владимир Андреев / Абзац