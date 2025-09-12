Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 13-14 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

С 12 по 18 сентября в Рязани проходит ХХ Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины».

В театре драмы пройдут премьерные показы спектакля «Агамемнон», а на сцене МКЦ рязанцам покажут спектакль «Стриптиз души».

В музыкальном театре состоится спектакль-концерт «Все слова любви», а в клубе Deep пройдет большой совместный концерт АК-47 и TGK!

В Рязани продолжаются «Есенинские дни-2025». 13 и 14 сентября гостей ждет XV есенинский поэтический фестиваль-конкурс «По-осеннему шепчут листья…»

В усадьбе фон-Дервизов в Старожилово состоится финальный день III благотворительного фестиваля «Скорость».

