Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
Вчера 13:27
462
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
1 714
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
4 730
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 908
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 13-14 сентября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

С 12 по 18 сентября в Рязани проходит ХХ Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины».

В театре драмы пройдут премьерные показы спектакля «Агамемнон», а на сцене МКЦ рязанцам покажут спектакль «Стриптиз души».

В музыкальном театре состоится спектакль-концерт «Все слова любви», а в клубе Deep пройдет большой совместный концерт АК-47 и TGK!

В Рязани продолжаются «Есенинские дни-2025». 13 и 14 сентября гостей ждет XV есенинский поэтический фестиваль-конкурс «По-осеннему шепчут листья…»

В усадьбе фон-Дервизов в Старожилово состоится финальный день III благотворительного фестиваля «Скорость».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».