Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 13-14 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
С 12 по 18 сентября в Рязани проходит ХХ Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины».
В театре драмы пройдут премьерные показы спектакля «Агамемнон», а на сцене МКЦ рязанцам покажут спектакль «Стриптиз души».
В музыкальном театре состоится спектакль-концерт «Все слова любви», а в клубе Deep пройдет большой совместный концерт АК-47 и TGK!
В Рязани продолжаются «Есенинские дни-2025». 13 и 14 сентября гостей ждет XV есенинский поэтический фестиваль-конкурс «По-осеннему шепчут листья…»
В усадьбе фон-Дервизов в Старожилово состоится финальный день III благотворительного фестиваля «Скорость».
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».