ГК «Зелёный сад наш — дом» обновила старый тротуар на улице Новоселов
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новая дорожка из тротуарной брусчатки появилась на улице Новосёлов — рядом со школами № 63, № 67 и строительной площадкой жилого комплекса «Полярная звезда».
«Трафик движения здесь очень высокий, а прежнее асфальтовое покрытие давно не обновлялось. Как итог — каждую осень и зиму жители вынуждены были обходить лужи и грязь. Сегодня эта проблема успешно решена. Дорожка прослужит рязанцам много лет», — отметили в компании.
Отмечается, что особенно понравился новый тротуар мамам с колясками и пенсионерам.