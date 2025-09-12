ГК «Зеленый сад» подал еще два иска к ВООПИиК

ГК «Зеленый сад» подал еще два иска к ВООПИиК. Публикации об этом появились на сайте Арбитражного суда. Согласно информации суда, «Зеленый сад» потребовал от ВООПИиК признать сведения недостоверными и порочащими деловую репутацию и обязать опровергнуть сведения. В одном из исков также написано требование об удалении статьи. О каких именно публикациях речь, неизвестно. Иски приняты к производству, заседания назначены на конец октября.

ГК «Зеленый сад» подал еще два иска к ВООПИиК. Публикации об этом появились на сайте Арбитражного суда.

Согласно информации суда, «Зеленый сад» потребовал от ВООПИиК признать сведения недостоверными и порочащими деловую репутацию и обязать опровергнуть сведения. В одном из исков также написано требование об удалении статьи. О каких именно публикациях речь, неизвестно.

Иски приняты к производству, заседания назначены на конец октября.

Напомним, ГК «Зеленый сад» уже подавала восемь исков к ВООПИиК и их активистам о защите деловой репутации.

Их начали рассматривать летом. На заседании юрист компании сказал, что «Зеленый сад» требует опровержения сведений, содержащихся в публикации ВООПИиК от 26 ноября 2022 года, которая порочит деловую репутацию «Зеленого сада». В спорной публикации шла речь о возможном строительстве на территории шпалозавода и проверке СК.