Еще более 300 рязанцев получили штрафы за парковку на газонах

Всего с начала года 8857 нарушителей в Рязани привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила 8 857 000 рублей.