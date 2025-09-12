Эксперты спрогнозировали массовые сокращения сотрудников строительного сектора
По словам специалистов, осенью 2025 года 12% российских компаний намерены сократить штат. Наибольшее число таких фирм ожидается в строительном секторе. Эксперты прогнозируют, что под сокращения могут попасть сотрудники, чья деятельность не генерирует непосредственную прибыль. Это касается, в частности, нетехнических IT-специалистов, маркетологов и административного персонала. Причинами таких мер называют падение потребительского спроса и оптимизацию рабочих процессов, чему способствует и развитие технологий искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Life.
