Десятки рязанцев остались без холодной воды
В пятницу, 12 сентября, холодную воду отключили по адресам: Октябрьский городок, дома №№ 19, 21, 33, 34, 35 корп.1, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 123, 36-а (ТЦ «Октябрь»). Ресурс обещают восстановить к 14:00.
