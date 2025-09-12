Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
19°
Сбт, 13
17°
Вск, 14
20°
ЦБ USD 85.66 0.74 12/09
ЦБ EUR 99.74 -0.08 12/09
Нал. USD 85.08 / 85.00 12/09 11:50
Нал. EUR 99.50 / 101.09 12/09 11:50
Новости
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 2025 18:09
1 645
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
4 208
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 815
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 341
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Более 1,5 тысяч рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю
С начала 2025 года в Рязанской области привлекли к административной ответственности 1557 нарушителей за незаконную торговлю. Данными поделилась администрация города. Общая сумма наложенных штрафов составила 4 459 400 рублей. Администрация также напомнила о штрафах за торговлю и оказание услуг вне установленных мест. Для граждан ­- от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей, а для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

С начала 2025 года в Рязанской области привлекли к административной ответственности 1557 нарушителей за незаконную торговлю. Данными поделилась администрация города.

Общая сумма наложенных штрафов составила 4 459 400 рублей.

Администрация также напомнила о штрафах за торговлю и оказание услуг вне установленных мест. Для граждан ­- от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей, а для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.