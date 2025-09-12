304 выпускника медицинского колледжа начали работать в больницах Рязанской области

В Рязанской области наблюдается положительная динамика в привлечении молодых специалистов в сферу здравоохранения, сообщил Павел Малков. В этом году в поликлиники и больницы региона пришли работать 304 выпускника регионального медицинского колледжа, что на 63 человека больше по сравнению с прошлым годом. Среди новых кадров — медицинские сёстры, заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП), фельдшеры скорой помощи, рентгенолаборанты и акушерки. Более 90 молодых специалистов выбрали работу в сельских районах, а остальные устроились в медицинских учреждениях Рязани.

Глава региона отметил, что эти данные свидетельствуют о первых серьёзных результатах программы по привлечению молодых кадров в здравоохранение.