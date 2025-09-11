Жители Ухолова добились решения проблем с дорогами и мусорными площадками
Во время личного приема зампрокурора области Александра Качуренко жители поселка Ухолово выразили недовольство состоянием дорожной инфраструктуры и отсутствием надлежащего обустройства площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили на сайте ведомства. Прокуратура района провела выездные проверки, в результате которых выявили нарушения законодательства, что стало основанием для внесения представлений главе администрации района. В итоге были приняты меры по улучшению состояния дорожных элементов, а также оборудована контейнерная площадка ограждениями.
