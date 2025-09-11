Врачи спасли жизнь 13-летней рязанке

Отмечается, что у подростка внезапно поднялась температура. Мать девочки подумала, что это признак ОРВИ и начала лечить дочь самостоятельно. Однако жаропонижающие препараты не подействовали, состояние стремительно ухудшалось. На теле девочки появилась сыпь. Женщина вызвала скорую. «Медики выяснили, что от появления первых симптомов болезни до развития критической ситуации прошло меньше суток. Первоначально поставленный диагноз — менингит. Дочь была в очень тяжелом состоянии… Но скорая успела вовремя. На пути в больницу врач проводил все необходимые манипуляции», — рассказала мать девочки.

В Рязани врачи спасли 13-летнюю девочку с менингитом. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Отмечается, что у подростка внезапно поднялась температура. Мать девочки подумала, что это признак ОРВИ и начала лечить дочь самостоятельно. Однако жаропонижающие препараты не подействовали, состояние стремительно ухудшалось. На теле девочки появилась сыпь. Женщина вызвала скорую.

«Медики не потеряли ни минуты. Сразу выяснили, что от появления первых симптомов болезни до развития критической ситуации прошло меньше суток. Первоначально поставленный диагноз — менингит. Позднее в стационаре он подтвердился.

Дочь была в очень тяжелом состоянии… Но скорая успела вовремя. На пути в больницу врач проводил все необходимые манипуляции», — рассказала мать девочки.

Отмечается, что врачи спасли пациентку. Рязанка поблагодарила врача Артема Платонова, фельдшера Елизавету Брусенцеву и водителя Павла Кожина за профессионализм.