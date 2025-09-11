Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
Сбт, 13
18°
ЦБ USD 84.92 1.68 11/09
ЦБ EUR 99.82 1.79 11/09
Нал. USD 85.56 / 84.50 11/09 12:15
Нал. EUR 100.07 / 100.99 11/09 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
1 329
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 859
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 703
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 161
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Врачи спасли жизнь 13-летней рязанке
Отмечается, что у подростка внезапно поднялась температура. Мать девочки подумала, что это признак ОРВИ и начала лечить дочь самостоятельно. Однако жаропонижающие препараты не подействовали, состояние стремительно ухудшалось. На теле девочки появилась сыпь. Женщина вызвала скорую. «Медики выяснили, что от появления первых симптомов болезни до развития критической ситуации прошло меньше суток. Первоначально поставленный диагноз — менингит. Дочь была в очень тяжелом состоянии… Но скорая успела вовремя. На пути в больницу врач проводил все необходимые манипуляции», — рассказала мать девочки.

В Рязани врачи спасли 13-летнюю девочку с менингитом. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Отмечается, что у подростка внезапно поднялась температура. Мать девочки подумала, что это признак ОРВИ и начала лечить дочь самостоятельно. Однако жаропонижающие препараты не подействовали, состояние стремительно ухудшалось. На теле девочки появилась сыпь. Женщина вызвала скорую.

«Медики не потеряли ни минуты. Сразу выяснили, что от появления первых симптомов болезни до развития критической ситуации прошло меньше суток. Первоначально поставленный диагноз — менингит. Позднее в стационаре он подтвердился.

Дочь была в очень тяжелом состоянии… Но скорая успела вовремя. На пути в больницу врач проводил все необходимые манипуляции», — рассказала мать девочки.

Отмечается, что врачи спасли пациентку. Рязанка поблагодарила врача Артема Платонова, фельдшера Елизавету Брусенцеву и водителя Павла Кожина за профессионализм.