В Ухоловском районе простились в последним ветераном Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
С Клавдией Кудряшовой простились 10 сентября. Ей был 101 год.
«Клавдия Павловна запомнилась как добрый, отзывчивый, чистый душой и сердцем человек. Ветерана со всеми воинскими почестями похоронили на новом кладбище в Ухолове», — отметили в администрации.