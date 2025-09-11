В трех селах Рязанской области благоустроили общественные пространства

В трех селах Рязанской области благоустроили общественные пространства. Об этом сообщает сайт регионального минсельхоза.

Работы проводились по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В селе Дмитриево Касимовского округа обновили территорию пруда: установили стелу «Дмитриево», сцену и амфитеатр, скамейки с навесами, деревянный помост и проложили пешеходные дорожки из тротуарной плитки.

В Успенском Скопинского района в парке имени 70-летия Победы оборудовали спортивную зону с тренажёрами и площадкой для волейбола и баскетбола.

В Гребневе Старожиловского района благоустроили территорию у Дома культуры и здания администрации — место приспособлено для отдыха жителей, проведения культурно‑массовых мероприятий и выступлений творческих коллективов.

Стоимость трёх проектов составила 9,4 млн рублей за счёт федерального, областного и местных бюджетов; помощь также оказали районные предприятия.

Фото: Минсельхоз Рязанской области