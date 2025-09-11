В рязанской ОКБ установили рекорд по пересадке почек
В рязанской ОКБ провели 19 операций по пересадке почек. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. «Это невероятный показатель и новый рекорд для нашей больницы. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было проведено 16 трансплантаций. Этот рост означает, что еще больше людей получили шанс на здоровое будущее», — отметили в сообщении.
