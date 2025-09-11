Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
21°
Птн, 12
18°
Сбт, 13
18°
ЦБ USD 85.66 0.74 12/09
ЦБ EUR 99.74 -0.08 12/09
Нал. USD 85.20 / 85.00 11/09 18:00
Нал. EUR 100.00 / 101.75 11/09 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
Вчера 18:09
1 471
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
3 508
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 738
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
2 217
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В рязанской ОКБ установили рекорд по пересадке почек
В рязанской ОКБ провели 19 операций по пересадке почек. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. «Это невероятный показатель и новый рекорд для нашей больницы. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было проведено 16 трансплантаций. Этот рост означает, что еще больше людей получили шанс на здоровое будущее», — отметили в сообщении.

В рязанской ОКБ провели 19 операций по пересадке почек. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

«Это невероятный показатель и новый рекорд для нашей больницы. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было проведено 16 трансплантаций. Этот рост означает, что еще больше людей получили шанс на здоровое будущее», — отметили в сообщении.