В Рязанской области женщина пропала в лесу
84-летняя Лариса Жданова из деревни Ново-Савино в Клепиковском районе пропала 10 сентября. Женщина ушла в лес и не вернулась. Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону горячей линии:8 (800) 700-54-52 или 112.
