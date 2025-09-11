В Рязанской области выставили на продажу теплоход
На Avito выставили на продажу прогулочный речной теплоход в Касимове. Об этом сообщили в телеграм-канале «Типичный Касимов». Судно 1952 года выпуска предлагается за 6,9 миллионов рублей. В комплекте — наработанная клиентская база корпоративных и частных заказчиков. При эксплуатации в Касимове на теплоходе гарантирован сохранный и слаженный экипаж.
Фото: сайт Avito