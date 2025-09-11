В Рязанской области вновь продлили предупреждение о высокой пожарной опасности
Отмечается, что 4 уровень опасности сохранится с 12 по 15 сентября. Жителей призвали обращаться по номеру 101 при происшествиях. Ранее сообщалось, что желтый уровень будет действовать в Рязанской области до 23:00 11 сентября.
В Рязанской области вновь продлили предупреждение о высокой пожарной опасности. Информацию опубликовала пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.
Отмечается, что 4 уровень опасности сохранится с 12 по 15 сентября. Жителей призвали обращаться по номеру 101 при происшествиях.
Ранее сообщалось, что желтый уровень будет действовать в Рязанской области до 23:00 11 сентября.