В Рязанской области изменились правила выдачи чеков в общепите

В Рязанской области вступили в силу новые правила выдачи чеков в сфере общественного питания. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин сообщил в своих социальных сетях, что с 1 марта 2025 года клиенты ресторанов и кафе должны получать чек или бланк строгой отчетности сразу после запроса счета, но до оплаты заказа.

Это нововведение касается всех заведений, где работают официанты или установлены автоматы для приема заказов.

Пронин также отметил, что нарушение данного порядка может повлечь административную ответственность для заведений общественного питания. Если чек выдан с нарушением — после оплаты или не выдан вовсе — рестораны и кафе могут столкнуться с серьезными последствиями согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП РФ).