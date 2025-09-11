В Рязани женщина фиктивно прописала в квартире группу мигрантов

В Рязани женщина фиктивно прописала в квартире группу мигрантов. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что 37-летняя натурализованная гражданка, проживающая в Рязани, зарегистрировала по месту пребывания в квартире на улице Островского семерых граждан страны Средней Азии. За это она получила деньги.

Мигранты в возрасте от 32 до 34 лет планировали числиться в квартире формально, чтобы легализовать статус на территории России.

Подозреваемая созналась в содеянном. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Иностранцев привлекут к административной ответственности.