В Рязани задержали курьера с более чем 800 граммами синтетического наркотика

В Рязани полицейские предотвратили сбыт более 800 граммов синтетического наркотика. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции.
Сотрудники УМВД задержали 46-летнего жителя Орла, который, по предварительным данным, получил крупную партию наркотиков через даркнет.
Курьер планировал распространить фасованные закладки на территории Рязани и Клепиковского района. Во время задержания на улице Черновицкой он успел сделать одну оптовую закладку весом около 200 граммов. При личном досмотре в его спортивной сумке нашли 22 вакуумированных пакета с 620 граммами комкообразного вещества.
Экспертиза установила, что изъятое вещество является производным N-метилэфедрона общей массой 817 граммов.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: Рязанская полиция